В Актау лишенный прав водитель сел за руль и остался без своего «Лексуса»

Фото: кадр видео

На кадрах видно, как спецтранспорт остановился рядом с повреждённым легковым автомобилем. Полицейские выводят водителя из салона и задерживают.

По данным очевидцев, инцидент произошел на дороге в селе Баскудук.

Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области рассказала подробности инцидента.

По данным ведомства, днем 11 ноября был задержан водитель Lexus, ранее лишённый прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вчера на дороге водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, и во время преследования столкнулся с другим автомобилем. На видео запечатлён момент его задержания, - сообщили в полиции.

В отношении нарушителя, управлявшего автомобилем, будучи лишенным прав, возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК.

Lexus помещён на штрафстоянку, - подчеркнули в ведомстве.

Для справки

Статья 346 – Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица.

Санкция предусматривает штраф в размере до 5000 МРП (19 660 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, утром 10 ноября жители Актау стали свидетелями погони сотрудников полиции за водителем внедорожника.