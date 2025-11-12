18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.11.2025, 16:39

В Актау лишенный прав водитель сел за руль и остался без своего «Лексуса»

Происшествия 0 2 102 Лиана Рязанцева

В социальных сетях появилось видео задержания водителя. В пресс-службе полиции Мангистауской области рассказали подробности инцидента, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

На кадрах видно, как спецтранспорт остановился рядом с повреждённым легковым автомобилем. Полицейские выводят водителя из салона и задерживают.

По данным очевидцев, инцидент произошел на дороге в селе Баскудук.

Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области рассказала подробности инцидента.

По данным ведомства, днем 11 ноября был задержан водитель Lexus, ранее лишённый прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вчера на дороге водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, и во время преследования столкнулся с другим автомобилем. На видео запечатлён момент его задержания, - сообщили в полиции.

В отношении нарушителя, управлявшего автомобилем, будучи лишенным прав, возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК.

Lexus помещён на штрафстоянку, - подчеркнули в ведомстве.

Для справки

Статья 346  Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица.

Санкция предусматривает штраф в размере до 5000 МРП (19 660 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Напомним, утром 10 ноября жители Актау стали свидетелями погони сотрудников полиции за водителем внедорожника.  

9
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"задержан водитель Lexus, ранее лишённый прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии."---Вот поэтому я 100 раз уже говорю, что синяков надо лишать не только прав, но и машины тоже и считать его в этот момент не как автотранспорт, а как оружие для убийства! Вот тогда прекратятся пьяные покатушки! Тут есть что терять!
12.11.2025, 13:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь