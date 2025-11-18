Авария в свой день рождения: водитель фактически получил «вторую жизнь» в Жанаозене

Водитель, перевернувший внедорожник на трассе Жанаозен-Жетыбай, оказался в больнице в собственный день рождения. В Жанаозенской многопрофильной городской больнице рассказали подробности состояния автовладельца, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Как выяснилось, в аварии пострадал 22-летний мужчина, и происшествие произошло именно в день его рождения вчера, 17 ноября.

Врачи отмечают, что состояние пациента расценивается как средней степени тяжести. Он проходит лечение в травматологическом отделении.

Сознание ясное. Контакт доступен. Жалуется на выраженную боль в области левого плечевого пояса, ограничение движений левой верхней конечности, головную боль, - отмечают врачи.

Диагноз мужчины включает.

закрытый перелом средней трети левой ключицы со смещением,

вывих левого плечевого сустава,

ушиб мягких тканей волосистой части головы, лобной области, лица,

отек волосистой и мягких тканей лобно-лицевой области.

Пациент получает необходимую медицинскую помощь. Врачи продолжают наблюдение и подготовку к операции.

Напомним, ДТП произошло во второй половине дня вчера, 17 ноября, на трассе Жанаозен-Жетыбай. По данным департамента полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с рулевым управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.