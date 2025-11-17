Внедорожник перевернулся близ Жанаозена: водитель в больнице

На дороге Жанаозен-Жетыбай внедорожник Toyota Land Cruiser Prado перевернулся после потери управления. Подробности происшествия предоставили в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

ДТП произошло во второй половине дня сегодня, 17 ноября, на трассе Жанаозен-Жетыбай. По данным департамента полиции региона, водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с рулевым управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии машина получила серьезные повреждения, но водитель остался жив. Он был доставлен в центральную городскую больницу Жанаозена.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку Жанаозена.

По факту происшествия составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имущества).

Водителю может грозить штраф до 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, за 10 месяцев в Мангистау зарегистрировано более 1300 ДТП.

Ранее в Актау лишенный прав водитель сел за руль и остался без своего «Лексуса».