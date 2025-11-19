Массовые угрозы в адрес школьников Актау: полиция продолжает поиски «лжетеррориста»

Подозреваемого, угрожавшего детям массовой расправой, пока не нашли. Правоохранительные органы региона продолжают расследование, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В департаменте полиции Мангистауской области на запрос редакции о том, найден ли злоумышленник, распространявший в социальных сетях сообщения с угрозами в адрес школьников, ответили, что поисковые работы продолжаются.

Подозреваемый пока не найден, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 9 ноября в чатах жителей Мангистауской области распространились скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения.

На 10 ноября школы работали в штатном режиме. Однако на занятия в первую и вторую смены пришли только 43,1% учеников (30 502 человека). Родители побоялись отпускать детей в школу.

Кроме того, Lada.kz публиковала обзор аналогичных случаев, зафиксированных в других городах Казахстана и соседних странах. Ознакомиться с обзором можно здесь.