Жителя Тупкарагана арестовали на 10 суток за оскорбление супруги

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил нецензурной бранью свою супругу, за что получил арест, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Тупкараганского районного суда.

По предоставленным данным, сельчанин у себя в доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил бранными словами жену, тем самым нарушил семейный покой. Разбирательства дошли до суда.

В ходе заседания правонарушитель признал свою вину, пояснил, что сожалеет о содеянном, и что впредь подобное не повторится. Его вина была доказана материалами дела, - говорится в официальном сообщении.

Постановлением суда житель Тупкараганского района признан виновным по части 2 статьи 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Ему назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Постановление вступило в законную силу.

