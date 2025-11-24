Задержание троих мужчин сняли на ВИДЕО в Актау

В Актау на видео попало задержание троих мужчин. В полиции региона сообщили, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, передает Lada.kz .

Кадр видео

Жители Актау стали свидетелями задержания троих мужчин в 3А микрорайоне.

На кадрах видно, как полицейские скручивают двоих мужчин и помещают их в патрульный автомобиль. В это время ещё один нарушитель лежит прижатым к земле правоохранителем. Позже его также сажают в спецтранспорт.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел ночью 23 ноября вдоль дороги в 3А микрорайоне.

Трёх мужчин сотрудники полиции задержали в состоянии алкогольного опьянения, они оказали сопротивление. На нарушителей составлены административные материалы по статьям 440 и 667 КоАП РК. Дела направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки

Статья 440 – распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП или 19 660 тенге.

Статья 667 – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге), либо административный арест на срок до 15 суток.

