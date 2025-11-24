18+
24.11.2025, 11:34

Задержание троих мужчин сняли на ВИДЕО в Актау

Происшествия 0 2 502 Лиана Рязанцева

В Актау на видео попало задержание троих мужчин. В полиции региона сообщили, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Жители Актау стали свидетелями задержания троих мужчин в 3А микрорайоне.

На кадрах видно, как полицейские скручивают двоих мужчин и помещают их в патрульный автомобиль. В это время ещё один нарушитель лежит прижатым к земле правоохранителем. Позже его также сажают в спецтранспорт.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел ночью 23 ноября вдоль дороги в 3А микрорайоне.

Трёх мужчин сотрудники полиции задержали в состоянии алкогольного опьянения, они оказали сопротивление. На нарушителей составлены административные материалы по статьям 440 и 667 КоАП РК. Дела направлены в суд для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки

Статья 440  распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет штраф в размере 5 МРП или 19 660 тенге. 

Статья 667  неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге), либо административный арест на срок до 15 суток. 

Напомним, ранее в Актау полиция задержала грабителя автозаправки.  

