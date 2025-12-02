Из армии в психушку: срочник рассказал о насилии при прохождении службы в Мангистау

Солдат Султан Шынтемиров рассказал изданию Jas Alash о том, что с ним происходило во время прохождения службы в Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам Султана Шынтемирова, с момента призыва в армию его подвергали избиениям.

С тех пор как я приехал, меня били и избивали. Когда идешь умываться, дают две минуты, если не успеешь, то выгоняют пинками. Тащут силой, бьют. Если тебе больно, то бьют прямо по больному месту. Бьют по голове мылом, загоняют в каптёрку и пинают ногами. Они не объясняют причины, почему бьют. Меня затащили в каптёрку и избили, я не выдержал и начал наносить порезы себе на руку, - рассказал срочник.

Напомним, 18-летний солдат Султан Шынтемиров, находясь на службе в Мангистауской области, попал из армии в психбольницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина. В Сухопутных войсках позже прокомментировали происшествие.

Военнослужащего уволили в запас после того, как он оказался в психиатрической лечебнице. По его заявлениям о возможных неправомерных действиях в армии возбуждено уголовное дело.