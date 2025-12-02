18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.12.2025, 16:15

Из армии в психушку: срочник рассказал о насилии при прохождении службы в Мангистау

Происшествия 0 2 181 Лиана Рязанцева

Солдат Султан Шынтемиров рассказал изданию Jas Alash о том, что с ним происходило во время прохождения службы в Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам Султана Шынтемирова, с момента призыва в армию его подвергали избиениям.

С тех пор как я приехал, меня били и избивали. Когда идешь умываться, дают две минуты, если не успеешь, то выгоняют пинками. Тащут силой, бьют. Если тебе больно, то бьют прямо по больному месту. Бьют по голове мылом, загоняют в каптёрку и пинают ногами. Они не объясняют причины, почему бьют. Меня затащили в каптёрку и избили, я не выдержал и начал наносить порезы себе на руку, - рассказал срочник.

Напомним, 18-летний солдат Султан Шынтемиров, находясь на службе в Мангистауской области, попал из армии в психбольницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина. В Сухопутных войсках позже прокомментировали происшествие.

Военнослужащего уволили в запас после того, как он оказался в психиатрической лечебнице. По его заявлениям о возможных неправомерных действиях в армии возбуждено уголовное дело.

2
31
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"с момента призыва в армию его подвергали избиениям."-----У министра обороны РК есть дети внуки? Отправьте их служить в эту же часть!
02.12.2025, 13:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь