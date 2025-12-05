Трагедия на стройке в Мангистау: облздрав опроверг информацию о задержке выезда бригады скорой помощи

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия за восемь минут. По прибытию медики констатировали смерть работника, который упал в шахту лифта. Об этом Lada.kz сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

В ведомстве сообщили, что 4 ноября в 09:33 часов поступил вызов I категории срочности (падение) из села Мангистау-5, а именно из ЖК «Монако», расположенного в жилом массиве Бесшокы.

Доезд бригады составил восемь минут – в 09:41 часов, что соответствует установленным требованиям приказа №225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации». Согласно этим правилам, время доезда до вызова I категории не должно превышать 10 минут. По прибытии бригады скорой медицинской помощи констатирована смерть, - заявили в управлении здравоохранения региона.

Подчеркивается, что опоздания со стороны бригады медиков не выявлены, как ранее было указано в информации департамента государственной инспекции труда Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из строящихся объектов в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа. По данным вышеназванного департамента, скорая помощь прибыла на место через 20-30 минут. Несмотря на приложенные усилия по сохранению жизни, молодой рабочий скончался.