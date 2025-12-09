В Актау при пожаре погиб ребёнок: возбуждено уголовное дело

По факту гибели ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом Lada.kz сообщили в ДЧС региона.

Кадр видео

По сообщению пресс-службы ДЧС региона, по факту пожара возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по части 2 статьи 292 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, при пожаре погиб мальчик 2017 года рождения.

Иные подробности происшествия в ДЧС предоставить не смогли, сославшись на статью 201 УПК РК, согласно которой данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В ДЧС предоставили видео с места пожара.

Для справки:

Статьи 292 УК РК - Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, несчастный случай произошел сегодня, 8 декабря в Актау. При пожаре в квартире погиб ребенок.