Трагедия на трассе Актау – Бейнеу: что грозит водителю автобуса

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали, какая ответственность грозит водителю пассажирского автобуса, который перевернулся на трассе Актау – Бейнеу, сообщает Lada.kz .

Фото: министерство транспорта РК

В ведомстве сообщили, что водителю может грозить ответственность по части 4 статьи 345 УК РК – Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до семи лет.

Между тем в регион дополнительно прибыла комиссия из главной транспортной прокуратуры.

Окончательные выводы и результаты проверки по происшествию будут озвучены по завершении работы комиссии.

Редакция Lada.kz также ожидает комментария от управления здравоохранения Мангистауской области по состоянию пострадавших в ДТП.

Напомним, ДТП произошло 16 января на трассе Актау – Бейнеу.

Позже стало известно о пострадавших. К ним в срочном порядке прибыла группа высококвалифицированных врачей. Создан оперативный штаб.

Спустя некоторое время дочь женщины, погибшей в аварии, опубликовала эмоциональное заявление в Facebook. Пост был написан в тот момент, когда ее мать еще была жива и находилась в тяжелом состоянии в больнице.