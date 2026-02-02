В Актау загорелся автомобиль во дворе 22 микрорайона

Сегодня, 2 февраля, в 08:55 в Актау произошло возгорание автомобиля. Инцидент случился в 22-м микрорайоне, вблизи дома №9, прямо на проезжей части. Корреспонденты Lada.kz выясняли подробности происшествия в пресс-службе ДЧС региона.
По информации спасателей, загорелся моторный отсек автомобиля марки KIA Sportage. На место оперативно прибыли подразделения ДЧС. Для тушения пожара были поданы огнетушащее средство «Пурга-2» и пожарный ствол «Б».
Пожар удалось полностью ликвидировать в 09:06. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, 21 января в Актау сгорел автомобиль марки Mercedes-Benz.
