В Актау в ДТП с участием легкового и грузового авто пострадали пешеходы

Вчера, 1 февраля, около 17:30 в Актау, в 39-м микрорайоне, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Мангистау.

фото прислано очевидцами. Lada.kz

В результате аварии телесные повреждения получили двое пешеходов. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказана необходимая помощь.

По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол. Обстоятельства произошедшего уточняются.

