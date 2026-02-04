Не для пресс-релизов: о чем молчал департамент полиции Мангистау в 2025

Массовая драка с участием бойцов СОБР, эпизоды домашнего насилия и трагическое падение полицейского с крыши – обо всех этих фактах региональный департамент полиции в 2025 году не сообщал, предпочитая, как говорится, не выносить сор из избы. Указанная информация стала известна из банка судебных актов Верховного суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото из архива Lada.kz

Массовая драка сотрудников СОБРа

Исходя из информации судебных актов, в июле 2025 года в суд №2 города Актау обратился бывший сотрудник СОБРа Е.К., который подал иск против департамента полиции с требованием признать незаконным вынесенное ему дисциплинарное наказание и взыскать в его пользу моральный вред.

На сайте Tengrinews.kz сообщается, что 14 марта между другими сотрудниками – старшим инспектором СОБРа, майором полиции З.К. и старшим лейтенантом полиции А.А. – произошёл конфликт. Причиной послужило то, что последний спал в автобусе во время переклички, а когда З.К. пришёл его будить, между ними началась ссора, переросшая в драку. После этого они умудрились помириться и приступить к работе. Однако вечером того же дня А.А., «затаив обиду, предварительно сговорившись со своим старшим братом и ещё другими лицами, отправился домой к З.К.». В это время З.К. позвонил по телефону сотруднику СОБРа майору полиции Ж.Х. и попросил его приехать. Также по адресу постоянного проживания З.К. прибыл и заместитель командира СОБРа, подполковник полиции Е.К. (истец, обратившийся в суд).

Согласно материалам служебного расследования, брат А.А. ударил З.К., после чего сам А.А. повалил его на землю. Далее группа лиц, включая А.А., совместно избила потерпевшего вместе с Ж.Х. Заместитель командира СОБРа Е.К., находившийся рядом, наблюдал за происходящим, но не предпринял никаких действий. Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома. Жильцы вызвали полицию, и когда сотрудники прибыли, участники конфликта попытались скрыться.

Сообщается, что по итогам служебного разбирательства 11 сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая Е.К., который был освобождён от должности заместителя командира СОБРа.

Не согласившись с решением, Е.К. обратился в суд, оспаривая дисциплинарное взыскание и утверждая, что пытался урегулировать конфликт в кафе. Однако его действия расценили как нарушение дисциплинарных норм. Суд 26 сентября 2025 года счёл доводы Е.К. несостоятельными и отказал.

Бытовое насилие в семье полицейского

Ещё одно дело, которое ДП региона предпочёл не освещать, касается насилия полицейского над женой.

В апреле 2025 года бывший младший сержант патрульной полиции Жанаозена Е.С. подал в суд №2 города Актау иск к департаменту полиции. Он просил признать незаконным приказ о его увольнении и восстановить на работе. Основанием для расторжения трудовых отношений стало служебное расследование после обращения его жены в управление полиции Жанаозена.

Из материалов дела следует, что между супругами возникли конфликты, в ходе которых мужчина неоднократно применял к жене физическое насилие, душил и оскорблял её, что причинило вред её здоровью.

В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109-1 УК РК (Побои). По результатам служебного расследования Е.С. уволили. Отмечается, что спустя несколько недель уголовное дело против Е.С. прекратили за отсутствием состава преступления.

В своём иске уже к департаменту полиции младший сержант просил восстановить его на работе, отметив, что с женой примирился, ущерба здоровью не было. В заявлении он также отметил, что имеет искреннее желание работать и намерен не допускать подобных поступков в будущем.

Суд 26 июня 2025 года отклонил иск бывшего полицейского, подчеркнув, что прекращение уголовного дела не снимает дисциплинарной ответственности за нарушение этического кодекса. Не согласившись с решением суда, 16 июля Е.С. подал апелляцию в Мангистауский областной суд, однако его жалоба была отклонена.

Государственный флаг и падение полицейского

Из банка судебных актов Верховного суда также стало известно об уволенном сотруднике полиции, получившем травмы при падении с крыши.

В конце сентября 2025 года в суд №2 в Актау обратился полицейский Б.С., уволенный после несданной аттестации. В своём иске к департаменту полиции он сообщил, что в 2018 году получил множественные травмы, упав с крыши здания ОВД Мунайлинского района, куда забрался для замены государственного флага.

После падения сотрудник полгода находился на больничном и был освобождён от физической подготовки. До осени 2025 года он продолжал службу, пока не был уволен после несданной аттестации. По материалам дела, травма не признана трудовым увечьем, и истец требовал признать её производственной с выплатой двух миллионов тенге морального ущерба.

По приказу руководства поднялся на крышу, при замене флага упал с крыши здания, обстоятельства не помнит, потерял сознание, очнулся в больнице. Длительное время получал лечение в разных медицинских учреждениях, Б.К. попросил не писать заявление, руководство обещало помочь, однако материальная помощь не оказана. Коллеги собрали около 200 000 тенге, у финансового отдела не получал материальной помощи. Обратился к руководству по данному факту, составлен акт, однако акт в дальнейшем оставлен без движения, служебное расследование не было проведено, - говорится в пояснениях стороны истца.

Суд частично удовлетворил иск уволенного полицейского Б.С. и присудил ему один миллион тенге компенсации, несмотря на возражения департамента о сроках давности.

Напомним, в минувшем году в области происходили и другие инциденты, связанные с деятельностью департамента полиции. Так, в социальных сетях и через мессенджер WhatsApp распространилось коллективное заявление, в котором главу ведомства и его заместителей обвинили в создании организованной преступной группы.

Тогда правоохранители опровергли сведения об ОПГ, назвав их фейком.

После резонанса в Актау прибыла комиссия министерства внутренних дел РК для проведения проверки.

Чем закончилась проверка в региональном департаменте полиции, подробнее можно прочитать здесь.