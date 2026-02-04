Не для пресс-релизов: о чем молчал департамент полиции Мангистау в 2025

Массовая драка с участием бойцов СОБР, эпизоды домашнего насилия и трагическое падение полицейского с крыши – обо всех этих фактах региональный департамент полиции в 2025 году не сообщал, предпочитая, как говорится, не выносить сор из избы. Указанная информация стала известна из банка судебных актов Верховного суда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Исходя из информации судебных актов, в июле 2025 года в суд №2 города Актау обратился бывший сотрудник СОБРа Е.К., который подал иск против департамента полиции с требованием признать незаконным вынесенное ему дисциплинарное наказание и взыскать в его пользу моральный вред.
На сайте Tengrinews.kz сообщается, что 14 марта между другими сотрудниками – старшим инспектором СОБРа, майором полиции З.К. и старшим лейтенантом полиции А.А. – произошёл конфликт. Причиной послужило то, что последний спал в автобусе во время переклички, а когда З.К. пришёл его будить, между ними началась ссора, переросшая в драку. После этого они умудрились помириться и приступить к работе. Однако вечером того же дня А.А., «затаив обиду, предварительно сговорившись со своим старшим братом и ещё другими лицами, отправился домой к З.К.». В это время З.К. позвонил по телефону сотруднику СОБРа майору полиции Ж.Х. и попросил его приехать. Также по адресу постоянного проживания З.К. прибыл и заместитель командира СОБРа, подполковник полиции Е.К. (истец, обратившийся в суд).
Согласно материалам служебного расследования, брат А.А. ударил З.К., после чего сам А.А. повалил его на землю. Далее группа лиц, включая А.А., совместно избила потерпевшего вместе с Ж.Х. Заместитель командира СОБРа Е.К., находившийся рядом, наблюдал за происходящим, но не предпринял никаких действий. Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома. Жильцы вызвали полицию, и когда сотрудники прибыли, участники конфликта попытались скрыться.
Сообщается, что по итогам служебного разбирательства 11 сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая Е.К., который был освобождён от должности заместителя командира СОБРа.
Не согласившись с решением, Е.К. обратился в суд, оспаривая дисциплинарное взыскание и утверждая, что пытался урегулировать конфликт в кафе. Однако его действия расценили как нарушение дисциплинарных норм. Суд 26 сентября 2025 года счёл доводы Е.К. несостоятельными и отказал.
Ещё одно дело, которое ДП региона предпочёл не освещать, касается насилия полицейского над женой.
В апреле 2025 года бывший младший сержант патрульной полиции Жанаозена Е.С. подал в суд №2 города Актау иск к департаменту полиции. Он просил признать незаконным приказ о его увольнении и восстановить на работе. Основанием для расторжения трудовых отношений стало служебное расследование после обращения его жены в управление полиции Жанаозена.
Из материалов дела следует, что между супругами возникли конфликты, в ходе которых мужчина неоднократно применял к жене физическое насилие, душил и оскорблял её, что причинило вред её здоровью.
В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109-1 УК РК (Побои). По результатам служебного расследования Е.С. уволили. Отмечается, что спустя несколько недель уголовное дело против Е.С. прекратили за отсутствием состава преступления.
В своём иске уже к департаменту полиции младший сержант просил восстановить его на работе, отметив, что с женой примирился, ущерба здоровью не было. В заявлении он также отметил, что имеет искреннее желание работать и намерен не допускать подобных поступков в будущем.
Суд 26 июня 2025 года отклонил иск бывшего полицейского, подчеркнув, что прекращение уголовного дела не снимает дисциплинарной ответственности за нарушение этического кодекса. Не согласившись с решением суда, 16 июля Е.С. подал апелляцию в Мангистауский областной суд, однако его жалоба была отклонена.
Из банка судебных актов Верховного суда также стало известно об уволенном сотруднике полиции, получившем травмы при падении с крыши.
В конце сентября 2025 года в суд №2 в Актау обратился полицейский Б.С., уволенный после несданной аттестации. В своём иске к департаменту полиции он сообщил, что в 2018 году получил множественные травмы, упав с крыши здания ОВД Мунайлинского района, куда забрался для замены государственного флага.
После падения сотрудник полгода находился на больничном и был освобождён от физической подготовки. До осени 2025 года он продолжал службу, пока не был уволен после несданной аттестации. По материалам дела, травма не признана трудовым увечьем, и истец требовал признать её производственной с выплатой двух миллионов тенге морального ущерба.
По приказу руководства поднялся на крышу, при замене флага упал с крыши здания, обстоятельства не помнит, потерял сознание, очнулся в больнице. Длительное время получал лечение в разных медицинских учреждениях, Б.К. попросил не писать заявление, руководство обещало помочь, однако материальная помощь не оказана. Коллеги собрали около 200 000 тенге, у финансового отдела не получал материальной помощи. Обратился к руководству по данному факту, составлен акт, однако акт в дальнейшем оставлен без движения, служебное расследование не было проведено, - говорится в пояснениях стороны истца.
Суд частично удовлетворил иск уволенного полицейского Б.С. и присудил ему один миллион тенге компенсации, несмотря на возражения департамента о сроках давности.
Напомним, в минувшем году в области происходили и другие инциденты, связанные с деятельностью департамента полиции. Так, в социальных сетях и через мессенджер WhatsApp распространилось коллективное заявление, в котором главу ведомства и его заместителей обвинили в создании организованной преступной группы.
Тогда правоохранители опровергли сведения об ОПГ, назвав их фейком.
После резонанса в Актау прибыла комиссия министерства внутренних дел РК для проведения проверки.
Чем закончилась проверка в региональном департаменте полиции, подробнее можно прочитать здесь.
