Спасение инвалида из горевшей квартиры в Актау: появились новые подробности

Lada.kz стало известно, кто вытащил мужчину с инвалидностью из горевшей ночью квартиры. Корреспонденту редакции удалось пообщаться с Акторе Пералиевым, который ещё до прибытия полиции и спасателей бросился в огонь, чтобы спасти пострадавшего.

На фото Акторе Пералиев / Фото предоставлено А. Пералиевым

Редакции удалось пообщаться с жителем Актау Акторе Пералиевым, который ещё до прибытия полиции и спасателей бросился в горящую квартиру, чтобы вытащить своего соседа-инвалида.

Мой сосед Игорь – человек с инвалидностью, у него нет одной ноги. Я просто не смог ждать приезда спасателей и бросился в горящую квартиру. Так получилось, что оказался в нужное время в нужном месте. Когда мне удалось вытащить соседа, он был без сознания. До приезда скорой помощи я оказывал ему первую доврачебную помощь, - рассказал мужчина.

По его словам, после того как он вынес пострадавшего из квартиры, на место происшествия прибыли полицейские.

Акторе Пералиев ранее шесть лет проработал в службе спасения. Обладая бесценным профессиональным опытом, он быстро сориентировался в экстремальной ситуации и оказал помощь пострадавшему.

Сейчас мужчина работает парикмахером, женат, вместе с супругой воспитывает дочь и сына.

Напомним, пожар в многоквартирном доме №50 в 4 микрорайоне произошел в ночь с 7 на 8 февраля. Изначально сообщалось, что патрульные вынесли из горящей квартиры мужчину с инвалидностью, который самостоятельно покинуть жилье не мог.

Из подъезда своими силами эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. На место происшествия выезжали 14 сотрудников личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Позже медики рассказали о состоянии пострадавшего мужчины.