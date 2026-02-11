Житель Актау заявил о «похищении» девушки: полиция опровергла распространившиеся данные

В Сети распространилось видео, автор которого заявил, что в 8 микрорайоне якобы похитили девушку. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали данную информацию, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам автора публикации, из дома №20 в 8 микрорайоне неизвестные якобы силой увезли девушку. На кадрах слышны крики, что вызвало обеспокоенность среди горожан.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по данному факту была проведена проверка.

В результате установлено, что никакого преступления не произошло и материалы дела оформляться не будут.

По информации правоохранителей, девушка является совершеннолетней и родом из Атырау. Она самостоятельно приехала в Актау и находилась здесь без согласия родственников. В момент, попавший на видео, родная мать совместно с родственниками усадили девушку в автомобиль и увезли домой.

В ведомстве подчеркнули, что обряд «алып қашу» или иное похищение не совершалось.

