Собачья будка сгорела в Актау: пожарные не исключают факт жестокого обращения с животным

Фото жителей дома, где произошел пожар

Спасатели сообщили подробности пожара, вызвавшего вопросы у жителей города.

По информации ДЧС, 8 февраля в 04:54 часов на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании на территории жилого дома в 15 микрорайоне.

На место происшествия незамедлительно было направлено подразделение противопожарной службы – одна единица техники и три сотрудника личного состава.

По прибытии было установлено, что во дворе горела старая деревянная конструкция (будка). При этом к моменту приезда пожарных открытое горение уже было ликвидировано самими жильцами дома.

Для исключения повторного возгорания и предотвращения распространения огня сотрудники ДЧС дополнительно полили место пожара водой.

Площадь возгорания составила ориентировочно около одного квадратного метра.

В ведомстве уточнили, что по итогам выезда заявлений от жильцов и очевидцев не поступало. Сам факт зарегистрирован в книге учета информации.

В настоящее время проводится проверка.

В том числе, как отметили в ДЧС, рассматривается возможный факт жестокого обращения с животным с применением огня.

В департаменте напомнили, что в соответствии со статьей 316 УК РК за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это либо штраф до 120 МРП (519 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 120 часов, либо арест сроком до 30 суток.

В случае подтверждения факта жестокого обращения с животным, заверили в ведомстве, материалы будут переданы в департамент полиции для проведения дальнейшего расследования.

Напомним, происшествие случилось в ночь с 7 на 8 февраля.

После публикации резонансной истории появились новые подробности инцидента.