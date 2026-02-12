Собачья будка сгорела в Актау: пожарные не исключают факт жестокого обращения с животным

В ДЧС региона прокомментировали резонансное видео с горевшей собачьей будкой, сообщает Lada.kz.
Спасатели сообщили подробности пожара, вызвавшего вопросы у жителей города.
По информации ДЧС, 8 февраля в 04:54 часов на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании на территории жилого дома в 15 микрорайоне.
На место происшествия незамедлительно было направлено подразделение противопожарной службы – одна единица техники и три сотрудника личного состава.
По прибытии было установлено, что во дворе горела старая деревянная конструкция (будка). При этом к моменту приезда пожарных открытое горение уже было ликвидировано самими жильцами дома.
Для исключения повторного возгорания и предотвращения распространения огня сотрудники ДЧС дополнительно полили место пожара водой.
Площадь возгорания составила ориентировочно около одного квадратного метра.
В ведомстве уточнили, что по итогам выезда заявлений от жильцов и очевидцев не поступало. Сам факт зарегистрирован в книге учета информации.
В настоящее время проводится проверка.
В том числе, как отметили в ДЧС, рассматривается возможный факт жестокого обращения с животным с применением огня.
В департаменте напомнили, что в соответствии со статьей 316 УК РК за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это либо штраф до 120 МРП (519 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 120 часов, либо арест сроком до 30 суток.
В случае подтверждения факта жестокого обращения с животным, заверили в ведомстве, материалы будут переданы в департамент полиции для проведения дальнейшего расследования.
Напомним, происшествие случилось в ночь с 7 на 8 февраля.
После публикации резонансной истории появились новые подробности инцидента.
