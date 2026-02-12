Ребенку в Актау извлекли застрявший в дыхательных путях инородный предмет

В Актау врачи спасли годовалого ребёнка, который поперхнулся семечкой, и инородное тело застряло в дыхательных путях. Эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал Lada.kz о деталях операции и назвал предметы, которые чаще всего приходилось извлекать у детей из пищевода и дыхательных путей.

Фото врача Роллана Елеусинова

Врач Роллан Елеусинов рассказал, что 9 февраля в больницу поступил годовалый ребёнок с хрипами. По словам матери, малыш поперхнулся семечкой. На рентгене инородное тело не было видно, поэтому ребёнка подготовили к бронхоскопии.

Во время процедуры эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан сразу же обнаружили семечку и успешно извлекли ее из бронхов.

Сейчас состояние малыша значительно улучшилось, хрипы полностью прошли. Это результат командной работы анестезиологов, терапевтов, хирургов и эндоскопистов. Слаженная работа всей команды позволяет спасать жизнь детям, - рассказал врач.

По словам Роллана Елеусинова, в среднем до 100 детей в месяц поступают в больницу с инородными предметами.

Если предметы попадают в лёгкие или пищевод, мы удаляем их сразу на месте, - отметил врач.

Он отметил, что чаще всего приходится извлекать монеты, а также батарейки, магниты.

Магнитики особенно опасны, они могут попасть в тонкую кишку и желудок, вызывая перфорацию (разрыв кишечника). К счастью, пока ни у кого не было осложнений, все магниты успешно удалялись. У нас большой опыт, мы закупаем много инструментов. Когда ездим на конференции в Дубай, Корею, Китай, на свои средства закупаем инструменты и развиваемся. По Казахстану мы одни из лидеров по операциям по удалению инородных тел, - рассказал Роллан Елеусинов.

Врач дал несколько советов родителям:

Первым признаком попадания инородного предмета могут быть кашель, хрипы, слюнотечение. Если ребёнку трудно дышать и присутствуют хрипы, необходимо немедленно доставить его в детскую больницу, - подчеркнул специалист.

