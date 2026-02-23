Рикошет в столб: в 19 микрорайоне Актау столкнулись Mitsubishi и Toyota

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал дорожный знак, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Фото с места происшествия появилось в Сети. Данные о происшествии предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По предоставленной информации, в субботу, 21 февраля, в 17:50 часов в 19 микрорайоне, у дома №32, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Delica и Toyota Camry.

В результате удара Toyota Camry по инерции врезалась в дорожный столб. Пострадавших в ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя Mitsubishi составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества».

Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП либо лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.

Напомним, ранее в Актау водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Суд признал жителя города виновным в совершении правонарушения и постановил лишить его права управления транспортом на семь лет.