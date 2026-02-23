18+
23.02.2026, 12:54

Рикошет в столб: в 19 микрорайоне Актау столкнулись Mitsubishi и Toyota

Происшествия 0 1 676 Наталья Вронская

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал дорожный знак, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

Фото с места происшествия появилось в Сети. Данные о происшествии предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По предоставленной информации, в субботу, 21 февраля, в 17:50 часов в 19 микрорайоне, у дома №32, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Delica и Toyota Camry.

В результате удара Toyota Camry по инерции врезалась в дорожный столб. Пострадавших в ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя Mitsubishi составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества».

Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП либо лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.

Напомним, ранее в Актау водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Суд признал жителя города виновным в совершении правонарушения и постановил лишить его права управления транспортом на семь лет.

3
8
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
moskal7292
moskal7292
Фокс, чем больше автомобиль гнется при дтп, тем больше он поглощает кинетическую энергию. Если вы попадете в дтп в каком-нибудь авто из чистого титана, автомобиль конечно не повредится, зато вы внутри получите травмы не совместимые с жизнью. Ну и подумайте о пешеходе, которого в теории вы можете сбить, кусок титана не оставит ему шансов на жизнь, а камри сплющится, но жить возможно будет. Человеческая жизнь на 1ом месте, не о куске металла жалеть надо.
23.02.2026, 09:40
fox1167
fox1167
"произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Delica и Toyota Camry."----А чё не показали "Делику? Уверен что там просто царапина! А на "Камри" страшно смотреть: машины щас делают из фольги! Я на "Пассате" спрыгнул с 2-х метровой высоты в 14 мкр и поехал дальше! А сегодняшние машины развалятся пополам!
23.02.2026, 08:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

