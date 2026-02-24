18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.02.2026, 11:03

В Актау врачи извлекли из желудка ребёнка монету

Происшествия 0 1 007 Лиана Рязанцева

Монету номиналом 50 тенге извлекли из желудка пятилетнего ребёнка. Также врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы удалили из лёгких годовалого малыша  орех. Эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал Lada.kz о деталях этих операций.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал подробности операций.

Так, 21 февраля в больницу обратились родители с пятилетним ребёнком, который за три дня до обращения проглотил монету номиналом 50 тенге.

Они надеялись, что монета выйдет естественным путём, но на рентгене её было отчётливо видно в желудке. Мы сразу же извлекли инородное тело, - рассказал врач.

Днём ранее в больницу привезли годовалого ребёнка, у которого при компьютерной томографии дыхательных путей был обнаружен орех. По словам мамы, ребёнок играл и случайно проглотил предмет. У него сразу же началась одышка.

Благодаря слаженной работе бригады анестезиологов и медсестёр, эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан сразу обнаружили инородное тело и удалили его.

В последнее время участились случаи, когда дети попадают в больницу с инородными телами в бронхах. С чем это связано, трудно сказать, но мы обращаемся к родителям: будьте внимательнее к детям и следите, с чем они играют. При первых признаках одышки или затруднённого дыхания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, - подчеркнул Роллан Елеусинов.

Напомним, ранее в Актау врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы извлекли из легких восьмилетнего мальчика колпачок от ручки. 

3
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ареке
Ареке
Врачи герои молодцы, а родаки пускай будут внимательнее к своим детям
24.02.2026, 14:04
