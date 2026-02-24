В Актау врачи извлекли из желудка ребёнка монету

Монету номиналом 50 тенге извлекли из желудка пятилетнего ребёнка. Также врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы удалили из лёгких годовалого малыша орех. Эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал Lada.kz о деталях этих операций.
Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал подробности операций.
Так, 21 февраля в больницу обратились родители с пятилетним ребёнком, который за три дня до обращения проглотил монету номиналом 50 тенге.
Они надеялись, что монета выйдет естественным путём, но на рентгене её было отчётливо видно в желудке. Мы сразу же извлекли инородное тело, - рассказал врач.
Днём ранее в больницу привезли годовалого ребёнка, у которого при компьютерной томографии дыхательных путей был обнаружен орех. По словам мамы, ребёнок играл и случайно проглотил предмет. У него сразу же началась одышка.
Благодаря слаженной работе бригады анестезиологов и медсестёр, эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан сразу обнаружили инородное тело и удалили его.
В последнее время участились случаи, когда дети попадают в больницу с инородными телами в бронхах. С чем это связано, трудно сказать, но мы обращаемся к родителям: будьте внимательнее к детям и следите, с чем они играют. При первых признаках одышки или затруднённого дыхания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, - подчеркнул Роллан Елеусинов.
