Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
25.02.2026, 17:55

Ночной дебош в Актау: троих жителей увезли в изолятор

Происшествия 0 1 895 Сергей Кораблев

Минувшей ночью в одном из домов 32Б микрорайона соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Прибывшим службам пришлось вскрывать дверь, и в итоге на нарушителей составили сразу несколько протоколов. Три человека были помещены в камеру изолятора временного содержания, где они будут ожидать суда, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Вызов в полицию поступил от жителей многоквартирного дома №8/2 в 32Б микрорайоне в ночь на 25 февраля. По словам соседей, из квартиры доносился сильный шум.

На место прибыли сотрудники полиции, но дверь в квартиру им никто не открыл, поэтому ее пришлось вскрывать с помощью пожарно-спасательной службы. 

После того, как доступ в помещение был обеспечен, полицейские оформили нарушителей по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины). Однако, по информации соседей, нарушители начали вести себя агрессивно и проявили неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. За это в результате на них дополнительно составлены протоколы по статье 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Нарушителями оказались двое мужчин и женщина. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Судебное заседание, на котором будет определено их наказание назначено на завтра, 26 февраля.

Согласно законодательству по статье 437 КоАП РК каждому из участников конфликта грозит штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге), по статье 667 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 30 МРП (129 750 тенге) либо административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, иностранца арестовали за неподчинение требованиям полиции в Мангистау.

 

