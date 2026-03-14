В Актау нашли пропавшую Наталью Бойкову

Завершились поиски ранее пропавшей местной жительницы Натальи Бойковой. Женщина найдена живой, передает Lada.kz.
Как сообщили волонтеры, Наталью Бойкову удалось обнаружить в ходе оперативно-розыскных мероприятий и наводке местного жителя. Угрозы жизни и здоровью женщины нет. Обстоятельства исчезновения в настоящее время уточняются.
Ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей, которая 6 марта и не вернулась. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла женщина в день пропажи.
