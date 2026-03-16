18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.2
557.82
6
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.03.2026, 13:31

ЧП на игровой площадке в Актау: что известно о состоянии пострадавшего мальчика

Происшествия 0 1 603 Сергей Кораблев

Как сейчас чувствует себя пострадавший ребенок, на которого на детской площадке упала металлическая конструкция, выяснил корреспондент Lada.kz.

Фото предоставила мать ребенка
Фото предоставила мать ребенка

По словам матери мальчика Асемгуль Насиполлы, ребенка повторно осмотрели в больнице, однако семья снова была вынуждена написать отказ от госпитализации.

Причиной, как объясняют родители, стала сложная семейная ситуация – отец работает, а дома находятся еще несколько детей.

Врачи сообщили родным о том, что необходимо подождать несколько дней и затем повторно пройти обследование. Через три дня ребенку планируют сделать повторный рентген, чтобы проверить, как срастается кость.

Если перелом не начнет заживать правильно или кость сместится, может понадобиться операция. В этом случае, по словам врачей, мальчику могут установить специальные спицы для фиксации кости, - говорит Асемгуль Насиполла.

Родители мальчика надеются, что перелом заживет без хирургического вмешательства.

Также стало известно, что родители пострадавшего написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 марта, во дворе дома №6 в 32А микрорайоне. Восьмилетний мальчик играл на детской площадке на футбольном поле, когда на него упала часть железного ограждения.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь