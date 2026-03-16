ЧП на игровой площадке в Актау: что известно о состоянии пострадавшего мальчика

Как сейчас чувствует себя пострадавший ребенок, на которого на детской площадке упала металлическая конструкция, выяснил корреспондент Lada.kz .

Фото предоставила мать ребенка

По словам матери мальчика Асемгуль Насиполлы, ребенка повторно осмотрели в больнице, однако семья снова была вынуждена написать отказ от госпитализации.

Причиной, как объясняют родители, стала сложная семейная ситуация – отец работает, а дома находятся еще несколько детей.

Врачи сообщили родным о том, что необходимо подождать несколько дней и затем повторно пройти обследование. Через три дня ребенку планируют сделать повторный рентген, чтобы проверить, как срастается кость.

Если перелом не начнет заживать правильно или кость сместится, может понадобиться операция. В этом случае, по словам врачей, мальчику могут установить специальные спицы для фиксации кости, - говорит Асемгуль Насиполла.

Родители мальчика надеются, что перелом заживет без хирургического вмешательства.

Также стало известно, что родители пострадавшего написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 марта, во дворе дома №6 в 32А микрорайоне. Восьмилетний мальчик играл на детской площадке на футбольном поле, когда на него упала часть железного ограждения.