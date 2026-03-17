Падение из окна в Актау: пострадавшая находится в критическом состоянии

Состояние женщины, выпавшей из окна в Актау, оценивается как крайне тяжёлое, передаёт Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/

Как сообщили в Мангистауской областной больнице, пострадавшая 1991 года рождения находится в крайне тяжёлом состоянии. По словам врачей, прогнозы остаются неутешительными.

Медики озвучили предварительный диагноз пациентки: множественные травмы, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти, рвано-ушибленные раны нижней губы и подбородка, закрытый перелом VI–VII ребер слева, открытый перелом бедренной кости, травматический шок.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится расследование. Иные подробности произошедшего на данный момент не разглашаются.

Также корреспонденту Lada.kz стало известно, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, из окна пятиэтажного жилого дома в 28 микрорайоне выпала женщина.