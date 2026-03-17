Найдена после недели удержания в Актау: семья обвиняет полицию в игнорировании насилия над дочерью

История с пропажей 40-летней жительницы Актау Натальи получила тревожное продолжение. Женщина, которую искали почти неделю, как утверждает семья, стала жертвой насилия и незаконного удержания. В редакцию Lada.kz со своей версией произошедшего обратилась мать Натальи.

фото архив Lada.kz

Родители заявляют: несмотря на тяжесть произошедшего и состояние дочери, в котором она сейчас находится, подозреваемый остаётся на свободе, а действия следствия вызывают у них вопросы. Их дочь, несмотря на взрослый возраст, является человеком с особенностями восприятия мира. Официального диагноза у Натальи нет. Ещё в 2008 году семья обращалась в клинику в Москве на консультацию, где врачи сделали вывод: левое полушарие мозга Натальи не развито, в связи с чем она на протяжении жизни будет несколько отличаться от сверстников.

По словам матери, Веры, 6 марта Наталья ушла из дома на собеседование по работе. После этого связь с ней оборвалась — телефон оказался отключён.

Семья сразу забила тревогу и обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Почти неделю о женщине не было никаких новостей.

В пятницу, 13 марта, около 18:44 знакомая семьи заметила Наталью — она проходила мимо дома №1 в 5 микрорайоне и увидела женщину, сидящую на лавочке. Она вызвала полицию, и Наталью доставили в ГУВД, где уже ожидали родные. Мать рассказывает, что сразу поняла по ребёнку — с ней что-то не в порядке:

«Она была испугана, в шоковом состоянии, не понимала, что происходит», — говорит Вера.

По её словам, опрос в полиции был поверхностным, без детальной фиксации обстоятельств. Наталья, находясь в стрессе, сначала назвала неверный адрес. Лишь немного придя в себя, она смогла уточнить, где именно её удерживали.

После этого сотрудники полиции вместе с Натальей и её родителями направились по указанному адресу. На лестничной площадке они встретили мужчину, которого Наталья назвала тем, у кого находилась.

Однако, по словам матери, он сразу начал отрицать любую причастность:

«Он говорил, что ничего не знает, её не знает. Когда открыл дверь, внутри оказалась сумка моей дочери, её телефон и удостоверение. После этого он признался. Нам сказали ехать в ГУВД и писать заявление, делать экспертизу. Увидев его, моя дочь испугалась, спряталась за моей спиной и повторяла: «Он меня достанет, он меня убьёт».

В ГУВД, по словам матери, они просидели три часа в ожидании приёма заявления.

«Спустя время его привезли, оперуполномоченные были удивлены, что до сих пор мы ждём и у нас не приняли заявление. Мы поднялись в кабинет, где продержали нас 12 часов на допросе. Как такое возможно, что моя дочь находилась у него неделю, он её насиловал, она была в одних и тех же вещах, практически не ела, не пила, находилась в шоковом состоянии, и вот после этого, когда она по сути ещё не пришла в себя, проводить опрос? Даже не переоделась! Естественно, она путалась в показаниях. Не был предоставлен психолог, следователь сказал, что так как она на учёте не состоит, то и не положено. Но разве любой гражданин в подобной ситуации не нуждается в психологе? Наталья заикается, у неё было затуманено сознание. А следователь пришёл к выводу, что всё было «обоюдно». Да, я понимаю, что моя дочь по своей наивности пошла к нему якобы попить чай. Но неужели следователь всерьёз думает, что, будучи девственницей, она бы стала вступать в половые отношения с первым встречным? Оставаться у него в течение недели без вещей?» — говорит мать пострадавшей.

При этом, как подчёркивает семья, у Натальи были изъяты телефон и сумка — она не могла связаться с родными.

Позже, уже дома, немного придя в себя, Наталья начала рассказывать о пережитом. Мать также утверждает, что дочь рассказывала о насилии:

«При первом разговоре она сказала: “Он меня насиловал… мне было больно”. Он бил её, душил, ударял по лицу, угрожал ножом. Дверь была закрыта, выхода у неё не было», — говорит Вера.

Соседи, по словам семьи, подтверждают, что из квартиры доносились крики, но не придали этому значения.

Отдельно мать указывает на сложности с получением направления на судебно-медицинскую экспертизу — его удалось добиться только после обращения в прокуратуру.

Подкрепляет подозрения родителей и личность подозреваемого. Он является гражданином другой страны, ранее дважды судим, в том числе за убийство.

Несмотря на это, его отпустили под подписку о невыезде.

«Где гарантия, что моя дочь в безопасности? Она боится даже выйти из дома», — отмечает мать.

Сейчас, по словам семьи, Наталья переживает тяжёлое психологическое состояние:

«Она не спит ночами, вскакивает, бежит к двери, как будто убегает. Во сне плачет и говорит: “Отпусти, мне больно”. Любой стук в дверь вызывает у неё панику».

Вера обратилась с заявлением с просьбой повлиять на ситуацию и изменить меру пресечения подозреваемому.

Семья опасается не только за свою дочь, но и за других женщин:

«Где гарантия, что это не повторится с кем-то ещё?»

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что установили личность мужчины, у которого находилась Наталья:

«По его словам, женщина проживала у него добровольно. Он утверждает, что Наталья пришла к нему сама и сообщила, что ей негде жить. Поскольку он проживает один, он позволил ей остаться. Между ними произошёл один половой контакт, который, по словам мужчины, был по обоюдному согласию», — сообщили полицейские.

В настоящее время назначены медицинская и психологическая экспертизы. В полиции отметили, что по итогам проверочных мероприятий будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Дополнительные подробности по делу обещают сообщить позднее.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей, которая 6 марта и не вернулась. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла дочь в день пропажи. Спустя неделю она была найдена живой.