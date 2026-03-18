В Актау произошёл очередной конфликт в яхт-клубе «Бриз»: заявлено о нападении на охрану

В Актау произошёл очередной инцидент на территории яхт-клуба «Бриз», где уже не первый год продолжается конфликт между администрацией причала и владельцами маломерных судов, передаёт Lada.kz.

фото прислано администрацией яхт-клуба

По информации представителей объединения, вечером 13 марта на причале произошло нападение на сотрудников охраны. Утверждается, что нападавшие действовали заранее спланировано: сначала они вызвали наряд полиции, заявив о якобы повреждении их имущества сотрудником клуба.

«Они позвонили в полицию и заявили, что наш капитан причала повредил два их судна. Приехали сотрудники правоохранительных органов и начали с нами разговаривать. Вся следующая ситуация, запечатлённая на видео, происходила прямо на их глазах», - говорят в ООО «Бриз».

Так, по словам представителей «Бриза», нападение произошло в момент разговора с полицейскими. Однако стражи порядка не стали реагировать на происходящее и не разрешали оказывать сопротивление.

«Неизвестные прибыли на катамаране без опознавательных знаков, высадились на причал, преодолели сопротивление охранника и самовольно открыли тросовый шлагбаум. После этого в акваторию объединения зашли уже два катамарана», - говорят в яхт-клубе.

Также в клубе утверждают, что в ходе инцидента автомобиль капитана причала был изъят и помещён на территорию управления полиции.

«Авто забрали, чтобы найти инструмент, которым, якобы, были повреждены судна. Искали топор или ещё что-либо, фонарик почему-то. Но, естественно, ничего не нашли. Капитану дали статус «свидетель, имеющий право на защиту», и завели уголовное дело по факту порчи суден. Однако по инциденту со шлагбаумом и нападением на клуб - никаких действий», - сказали представители клуба.

После досмотра запрещённых предметов в машине обнаружено не было, однако транспортное средство до сих пор не возвращено владельцу.

В департаменте полиции сообщили, что по факту произошедшего действительно возбуждено уголовное дело по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). В настоящее время проводится расследование.

Ситуация разворачивается на фоне затяжного конфликта между яхт-клубом и частью судовладельцев. Ранее владельцы маломерных судов заявляли, что на территории перед выходом в море установлен шлагбаум, а за спуск и подъём судов взимается плата - порядка 70 тысяч тенге за каждую операцию. По их мнению, такие меры ограничивают доступ к воде и являются незаконными.

В свою очередь в яхт-клубе поясняли, что шлагбаум установлен в рамках утверждённого проекта и требований безопасности. По словам капитана причала, объект является базой стоянки маломерных судов, где обязателен контроль за выходом в море, включая проверку документов.

В клубе также отмечали, что для клиентов проезд через шлагбаум бесплатный, а плата взимается только с тех, кто не заключал договор и хочет воспользоваться инфраструктурой причала.

Конфликт между сторонами продолжается с прошлого года и, судя по последним событиям, остаётся нерешённым.

