Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 09:17

В Актау произошёл очередной конфликт в яхт-клубе «Бриз»: заявлено о нападении на охрану

Происшествия 0 2 459 Наталья Вронская

В Актау произошёл очередной инцидент на территории яхт-клуба «Бриз», где уже не первый год продолжается конфликт между администрацией причала и владельцами маломерных судов, передаёт Lada.kz.

фото прислано администрацией яхт-клуба
фото прислано администрацией яхт-клуба

По информации представителей объединения, вечером 13 марта на причале произошло нападение на сотрудников охраны. Утверждается, что нападавшие действовали заранее спланировано: сначала они вызвали наряд полиции, заявив о якобы повреждении их имущества сотрудником клуба.

«Они позвонили в полицию и заявили, что наш капитан причала повредил два их судна. Приехали сотрудники правоохранительных органов и начали с нами разговаривать. Вся следующая ситуация, запечатлённая на видео, происходила прямо на их глазах», - говорят в ООО «Бриз».

Так, по словам представителей «Бриза», нападение произошло в момент разговора с полицейскими. Однако стражи порядка не стали реагировать на происходящее и не разрешали оказывать сопротивление.

«Неизвестные прибыли на катамаране без опознавательных знаков, высадились на причал, преодолели сопротивление охранника и самовольно открыли тросовый шлагбаум. После этого в акваторию объединения зашли уже два катамарана», - говорят в яхт-клубе.

Также в клубе утверждают, что в ходе инцидента автомобиль капитана причала был изъят и помещён на территорию управления полиции.

«Авто забрали, чтобы найти инструмент, которым, якобы, были повреждены судна. Искали топор или ещё что-либо, фонарик почему-то. Но, естественно, ничего не нашли. Капитану дали статус «свидетель, имеющий право на защиту», и завели уголовное дело по факту порчи суден. Однако по инциденту со шлагбаумом и нападением на клуб - никаких действий», - сказали представители клуба.

После досмотра запрещённых предметов в машине обнаружено не было, однако транспортное средство до сих пор не возвращено владельцу.

В департаменте полиции сообщили, что по факту произошедшего действительно возбуждено уголовное дело по статье 202 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). В настоящее время проводится расследование.

Ситуация разворачивается на фоне затяжного конфликта между яхт-клубом и частью судовладельцев. Ранее владельцы маломерных судов заявляли, что на территории перед выходом в море установлен шлагбаум, а за спуск и подъём судов взимается плата - порядка 70 тысяч тенге за каждую операцию. По их мнению, такие меры ограничивают доступ к воде и являются незаконными.

В свою очередь в яхт-клубе поясняли, что шлагбаум установлен в рамках утверждённого проекта и требований безопасности. По словам капитана причала, объект является базой стоянки маломерных судов, где обязателен контроль за выходом в море, включая проверку документов.

В клубе также отмечали, что для клиентов проезд через шлагбаум бесплатный, а плата взимается только с тех, кто не заключал договор и хочет воспользоваться инфраструктурой причала.

Конфликт между сторонами продолжается с прошлого года и, судя по последним событиям, остаётся нерешённым.

Напомним, 20 июня 2025 года стало известно о захвате в яхт-клубе «Бриз» мест швартовки.

Спустя неделю о ситуации высказался капитан причала ОО «Бриз» Олег Морозов.

Позже администрация «Бриза» обвинила полицию в бездействии.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь