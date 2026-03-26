«Били ногами по голове»: что известно о пострадавшем в Актау

В каком состоянии находится мужчина, который пострадал в результате избиения возле одного из ресторанов, узнавал корреспондент Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В Мангистауской областной многопрофильной больнице прокомментировали состояние пострадавшего в драке, произошедшей в ночь на 25 марта у ресторана Pinta.

В приёмное отделение был доставлен мужчина 2000 года рождения.

Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, поэтому он был направлен на амбулаторное лечение, - сообщили в больнице.

Напомним, жестокая драка у ресторана в Актау попала на видео.

В департаменте полиции региона сообщили о задержании всех участников. Возбуждено уголовное дело.