Очевидцы в Актау сообщают о найденном теле повешенной девушки – полиция опровергает факт

В социальных сетях появилась информация, что в одном из заброшенных зданий было найдено тело девушки в петле. В департаменте полиции Мангистауской области назвали информацию ложной, передает Lada.kz .

4 микрорайон. Фото автора

В одном из городских Instagram-пабликов Актау анонимный автор от имени сообщества волонтеров сообщил, что сегодня, 9 апреля, в одном из зданий 4 микрорайона была найдена повешенной молодая девушка, возможно, еще подросток. Пользователям предложили проверить, где находятся их дочери, так как о розыске никто не сообщал.

Коротко стриженная, красные кроссовки, серая спортивка на полу и сверху поставила телефон с черным чехлом с кошкой. Рядом бумага и ручка. У кого пропала дочь, оставьте комментарии, мы вам перезвоним, - говорится в сообщении.

В региональном департаменте полиции назвали информацию фейком.

Данного факта не зарегистрировано. Информация не соответствует действительности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в 13 микрорайоне Актау с высоты упала и впоследствии скончалась 15-летняя девочка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подробнее по ссылке.