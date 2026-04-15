Несколько автомобилей опрокинулись на трассах Мангистау

Сегодня, 15 апреля, из-за непогоды в Мангистау произошло несколько ДТП. Подробности сообщили редакции Lada.kz в пресс-службе полиции региона.

По данным полиции, сегодня, 15 апреля, на территории региона зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Так, на участке автодороги Сайотес – Бейнеу водитель грузового автомобиля марки Mercedes (фура) не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось из-за сильного бокового порывистого ветра.

Аналогичный факт произошёл с автомобилем марки «ГАЗель» на том же участке дороги Сайотес – Бейнеу. Транспортное средство также опрокинулось вследствие сильного ветра.

Кроме того, на автодороге Актау – Жетыбай грузовой автомобиль марки Isuzu опрокинулся по аналогичной причине - из-за неблагоприятных погодных условий и сильного бокового ветра.

Все водители привлечены к административной ответственности по статье 610. Во всех случаях пострадавших нет. В связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на участке автодороги Шетпе – Бейнеу для грузового и общественного транспорта, - сообщили в полиции региона.

Департамент полиции призывает водителей соблюдать меры безопасности, учитывать погодные условия, снижать скорость движения и по возможности воздержаться от дальних поездок.

