В Актау установили всех причастных к драке: родителей подростков привлекли к ответственности

В Актау история с избиением подростков, произошедшим накануне в 20-м микрорайоне, получила продолжение. Комментарий по факту произошедшего Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

С несовершеннолетними и их законными представителями сотрудники полиции провели профилактические беседы. Правоохранители также собрали необходимые материалы и объяснения, обстоятельства произошедшего детально изучены.

По итогам разбирательства родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за хулиганские действия, совершённые несовершеннолетними.

Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Кроме того, подростки поставлены на профилактический учёт. В полиции отметили, что работа с ними и их семьями будет продолжена.

Напомним, ранее в Актау двое подростков подверглись избиению. Драку очевидцы сняли на видео.