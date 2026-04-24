В Актау установили всех причастных к драке: родителей подростков привлекли к ответственности

В Актау история с избиением подростков, произошедшим накануне в 20-м микрорайоне, получила продолжение. Комментарий по факту произошедшего Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.
С несовершеннолетними и их законными представителями сотрудники полиции провели профилактические беседы. Правоохранители также собрали необходимые материалы и объяснения, обстоятельства произошедшего детально изучены.
По итогам разбирательства родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за хулиганские действия, совершённые несовершеннолетними.
Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
Кроме того, подростки поставлены на профилактический учёт. В полиции отметили, что работа с ними и их семьями будет продолжена.
Напомним, ранее в Актау двое подростков подверглись избиению. Драку очевидцы сняли на видео.
