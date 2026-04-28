На вокзале в Мангистау транспортные полицейские спасли мужчину

Сотрудники отдела полиции на транспорте на станции Мангистау – Бауыржан Исмайлов и Нурсултан Суйесинов – проявили оперативность и профессионализм на территории железнодорожного вокзала, оказав первую помощь мужчине во время приступа. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Момент оказания помощи. Скрин видео, предоставленного пресс-службой департамента полиции на транспорте

В зале ожидания вокзала ими был замечен пассажир, у которого произошло резкое ухудшение самочувствия из-за приступа. Транспортные полицейские незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь.

Благодаря своевременным и грамотным действиям стражей порядка состояние мужчины было стабилизировано.

На место происшествия были вызваны медицинские работники, после чего он был передан под наблюдение врачей. По предварительной версии, мужчина страдает хроническим заболеванием.

Напомним, ранее стражи порядка вытащили подростка из ледяной воды.