Девушка пыталась «покончить с собой»: полиция Мангистау раскрыла подробности

В департаменте полиции региона предоставили подробности происшествия в 33 микрорайоне, где ночью у окна квартиры заметили несовершеннолетнюю девушку и вызвали спецслужбы, сообщает Lada.kz .

По официальным данным департамента полиции, 7 мая около 01:49 часов на канал «102» поступило сообщение от прохожего о том, что несовершеннолетняя девочка находится у окна и может быть в опасной ситуации.

На место оперативно прибыли инспекторы экипажа «Мираж-15» Осбан Танырбергенов и Нуркожа Жаулыбай. Совместно со спасателями сотрудники полиции обеспечили доступ в квартиру с помощью автолестницы и спецтехники.

Как отметили в ведомстве, во время проверки установлено, что несовершеннолетняя находилась у окна без признаков угрозы жизни и здоровью. Тем не менее экстренные службы приняли профилактические меры для предотвращения возможных рисков.

После произошедшего девочку передали родителям. В полиции также поблагодарили мужчину, своевременно сообщившего о происшествии.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором, предположительно, девушка пыталась спрыгнуть с пятого этажа. Для спасения была задействована автолестница.