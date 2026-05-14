В одном из дворов Актау насмерть сбили полуторогодовалого ребенка – за рулем был полицейский

Трагический инцидент произошел 13 мая в 27 микрорайоне областного центра. Внедорожник сбил несовершеннолетнего, от чего тот умер на месте, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, за рулем служебного автомобиля был сотрудник правоохранительных органов. На автодороге перед жилым домом в 27 микрорайоне он совершил наезд на полуторагодовалого мальчика. В результате происшествия ребёнок скончался на месте, не приходя в сознание.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Департамент полиции Мангистауской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что руководством ведомства данный факт взят на особый контроль.

Как сообщил изданию неофициальный источник, водитель прошёл алкогольное и наркологическое освидетельствование, по результатам которого признаков употребления алкоголя или психотропных веществ не выявлено.