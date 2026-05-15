В Мангистау гражданку Узбекистана оштрафовали за контрабанду алкоголя

Женщина по решению суда признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа за незаконный провоз 84 литров алкогольной продукции через таможенную границу, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Бейнеуского районного суда.

В Бейнеуском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки Ю. по статье 545 КоАП РК (Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза).

Судом установлено, что 20 апреля, в ходе пограничного контроля на станции Бейнеу, гражданка Узбекистана, находясь в вагоне №4 международного пассажирского поезда №329 «Душанбе – Волгоград», в нарушение запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, незаконно провозила через таможенную границу 84 литра алкогольной продукции.

Вина гражданки полностью подтверждена ее объяснениями, протоколом об административном правонарушении и материалами дела. При назначении административного взыскания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Постановлением суда гражданка признана виновной по статье 545 КоАП РК и на нее наложено взыскание в виде штрафа в размере 64 875 тенге, - говориться в сообщении суда.

Санкцией статьи 545 КоАП РК предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП (64 875 тенге), с конфискацией товаров, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

Постановление вступило в законную силу.