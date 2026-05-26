26.05.2026, 16:09

Потребовал инвалидность силой: в поликлинике Актау пациент устроил дебош в кабинете врача

Происшествия Наталья Вронская

В социальных сетях распространяется видео скандала, произошедшего в одной из городских поликлиник Актау. На кадрах мужчина громко выражается нецензурной бранью в адрес врача, в коридоре заметна паника среди персонала и пациентов, а на полу кабинета лежат осколки разбитого зеркала. Медсестры вызывают полицию. Корреспондент Lada.kz связался с очевидцем.

По словам свидетельницы конфликта, инцидент произошел в поликлинике №2 в 26 микрорайоне и продолжался несколько часов.

Вчера с 18:40 до 20:30 в больнице в 26 микрорайоне происходила ужасная ситуация. Некий мужчина нападал на врача, оскорблял его и вел себя крайне агрессивно. Позже он разбил зеркало и угрожал, что зарежет себя, - рассказала очевидец.

Она утверждает, что из-за криков и агрессивного поведения мужчины многим пациентам стало плохо.

Моя мама – сердечник, находится на инвалидности. Из-за его агрессии у нее поднялось давление. Работа отделения была фактически сорвана, - сообщила женщина.

По словам очевидца, мужчина требовал оформить ему инвалидность, однако врач объяснял, что не может решить этот вопрос самостоятельно и направил пациента к профильному специалисту.

Врач все это время сидел спокойно и говорил лишь, что не может помочь в рамках своей компетенции. А мужчина кричал, угрожал сжечь больницу, убить людей, оскорблял врача и его семью, - рассказала автор видео.

Она также заявила, что мужчина угрожал и ей самой, когда заметил съемку происходящего.

По словам женщины, позже в поликлинику приехал отец мужчины, после чего, как она утверждает, «начались попытки выставить виноватым врача».

После публикации видео инцидента обсуждение вышло за пределы стен поликлиники. В социальной сети Threads казахстанские медики массово встали на сторону терапевта, заявляя, что случаи агрессии на их рабочих местах происходят все чаще.

Так, пользовательница dr.makkenovna опубликовала эмоциональное обращение, в котором подчеркнула, что врачи также нуждаются в защите.

Каждый день медицинские работники борются за жизни и здоровье людей. Однако в последнее время участились случаи агрессии, запугивания и насилия в отношении врачей и медсестер. Этот инцидент в Актау – проблема не только для одного учреждения. Это проблема безопасности всех медицинских работников. Ни один врач не должен работать в страхе на рабочем месте, - говорится в публикации.

Кроме того, в обращении содержится требование провести проверку действий полиции и охраны поликлиники, а также привлечь нарушителя к ответственности.

Некоторые комментаторы призвали ужесточить ответственность людей за угрозы и нападения в отношении работников здравоохранения.

Редакция Lada.kz направила официальные запросы в управление здравоохранения Мангистауской области и департамент полиции региона. Пресс-службы ведомств обещали предоставить комментарии по ситуации позже.

