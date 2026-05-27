Потребовал инвалидность силой: в поликлиники Актау прокомментировали скандальное происшествие

Администрация Актауской городской поликлиники №2 официально подтвердила факт инцидента с агрессивным пациентом, видео которого ранее распространилось в социальных сетях, сообщает Lada.kz .

Как сообщили в медицинском учреждении, один из посетителей вел себя агрессивно, грубо нарушал общественный порядок, оказывал психологическое давление на медицинских работников, а также повредил имущество поликлиники.

В результате противоправных действий была временно затруднена работа отделения, что создало угрозу нормальному оказанию медицинской помощи пациентам, - говорится в официальном сообщении администрации.

В поликлинике отметили, что сотрудники и руководство учреждения незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности пациентов и персонала, а также для стабилизации ситуации.

Материалы по факту произошедшего переданы в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка.

В администрации подчеркнули, что любые проявления агрессии, угроз, давления и насилия в отношении медицинских работников являются недопустимыми.

Медицинские работники ежедневно несут ответственность за жизнь и здоровье граждан, и уважительное отношение к их труду является обязанностью каждого члена общества, - отметили в поликлинике.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились кадры из медицинского учреждения, на которых мужчина кричит на врача и персонал, угрожает окружающим и ведет себя агрессивно. По словам очевидцев, в ходе конфликта были разбиты стекла в кабинете, а работа отделения оказалась фактически сорвана на несколько часов.

После публикации видео в соцсетях в поддержку врача начали высказываться медицинские работники и пользователи Threads. Многие комментаторы отмечают, что случаи агрессии в отношении врачей и медсестер происходят все чаще, а медики должны чувствовать себя защищенными на рабочем месте.