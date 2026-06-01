Грузовик не уступил дорогу: автомобиль перевернулся близ Актау

На автодороге Актау – аэропорт произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Подробности предоставили в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В Сети распространилось видео аварии, произошедшей сегодня, 31 мая, во второй половине дня на автодороге Актау – Аэропорт.

На кадрах видно, что в результате столкновения грузового автомобиля и Chevrolet Cobalt легковушка перевернулась и оказалась лежащей на крыше.

Как сообщили в департаменте полиции региона, ДТП произошло примерно в 14:30 часов. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Shacman, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt.

В результате аварии никто не пострадал.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.