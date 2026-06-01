31.05.2026, 19:46

Грузовик не уступил дорогу: автомобиль перевернулся близ Актау

Происшествия 0 1 878 Сергей Кораблев

На автодороге Актау – аэропорт произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Подробности предоставили в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В Сети распространилось видео аварии, произошедшей сегодня, 31 мая, во второй половине дня на автодороге Актау – Аэропорт.

На кадрах видно, что в результате столкновения грузового автомобиля и Chevrolet Cobalt легковушка перевернулась и оказалась лежащей на крыше.

Как сообщили в департаменте полиции региона, ДТП произошло примерно в 14:30 часов. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Shacman, не уступив дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt.

В результате аварии никто не пострадал.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь