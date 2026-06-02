В Актау женщину осудили за кражу мобильного телефона

Актауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Мангистауской области, обвиняемой в краже мобильного телефона и аксессуаров к нему. Кража устройства за 70 тысяч тенге стоило ей года ограничения свободы, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как установил суд, в ночь на 28 ноября 2025 года женщина, находясь в квартире одного из домов в 32Б микрорайоне Актау, тайно похитила принадлежащий хозяйке мобильный телефон марки OPPO A5i стоимостью 70 тысяч тенге. Вместе с телефоном были похищены SIM-карта стоимостью 500 тенге и чехол стоимостью 1 500 тенге. Общая сумма материального ущерба составила 72 тысячи тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевшая сообщила, что похищенный телефон ей возвращен, причиненный ущерб возмещен в полном объеме, а претензий к обвиняемой она не имеет.

Несмотря на примирение сторон, суд отказался прекращать уголовное дело. Основанием стало то, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и была освобождена от нее именно в связи с примирением с потерпевшей. Согласно требованиям законодательства, повторное освобождение от уголовной ответственности по этому основанию в данном случае невозможно.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 188 УК РК («Кража») и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

В отношении осужденной установлен пробационный контроль. Ей запрещено менять место жительства и работы без уведомления службы пробации, а также предписано зарегистрироваться в органах занятости при отсутствии работы. На весь срок наказания женщина также будет ежегодно привлекаться к 100 часам принудительного труда.

Помимо этого, суд взыскал с осужденной в пользу Фонда компенсации потерпевшим обязательный платеж в размере 58 980 тенге.