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02.07.2026, 09:30

В Бейнеу сняли с поезда и арестовали пьяного дебошира

Происшествия 0 2 589 Гульмира Садырова

В пассажирском поезде сообщением «Мангистау – Алматы» транспортные полицейские пресекли противоправное поведение нетрезвого пассажира. Пьяный дебошир арестован на 25 суток, проинформировала пресс-служба департамента полиции на транспорте РК, передает Lada.kz.

Транспортные полицейские на службе. Фото пресс-службы департамента
Транспортные полицейские на службе. Фото пресс-службы департамента

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Сообщается, что по акту начальника поезда сотрудники отделения полиции на станции Бейнеу сняли с поезда 47-летнего жителя Кызылординской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок.

«Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес директора вагона-ресторана, создавая дискомфорт пассажирам и персоналу поезда. Однако и после прибытия стражей порядка нарушитель не прекратил противоправные действия. Во время доставления в комнату полиции он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. По итогам разбирательства транспортные полицейские привлекли мужчину к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа. Все материалы были направлены в суд. Рассмотрев обстоятельства дела, суд назначил правонарушителю административный арест сроком на 25 суток», - прокомментировали в пресс-службе департамента.

Отмечается, что это уже не первое нарушение закона со стороны данного гражданина.

«Ранее в течение года он уже привлекался к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство, однако должных выводов для себя не сделал. Между тем употребление алкоголя и нарушение общественного порядка в поездах создают угрозу безопасности и спокойствию пассажиров. За подобные правонарушения законодательством Республики Казахстан предусмотрена строгая ответственность», - напомнили в пресс-службе.

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