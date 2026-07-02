В Бейнеу сняли с поезда и арестовали пьяного дебошира

В пассажирском поезде сообщением «Мангистау – Алматы» транспортные полицейские пресекли противоправное поведение нетрезвого пассажира. Пьяный дебошир арестован на 25 суток, проинформировала пресс-служба департамента полиции на транспорте РК, передает Lada.kz.
Сообщается, что по акту начальника поезда сотрудники отделения полиции на станции Бейнеу сняли с поезда 47-летнего жителя Кызылординской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок.
«Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес директора вагона-ресторана, создавая дискомфорт пассажирам и персоналу поезда. Однако и после прибытия стражей порядка нарушитель не прекратил противоправные действия. Во время доставления в комнату полиции он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. По итогам разбирательства транспортные полицейские привлекли мужчину к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа. Все материалы были направлены в суд. Рассмотрев обстоятельства дела, суд назначил правонарушителю административный арест сроком на 25 суток», - прокомментировали в пресс-службе департамента.
Отмечается, что это уже не первое нарушение закона со стороны данного гражданина.
«Ранее в течение года он уже привлекался к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство, однако должных выводов для себя не сделал. Между тем употребление алкоголя и нарушение общественного порядка в поездах создают угрозу безопасности и спокойствию пассажиров. За подобные правонарушения законодательством Республики Казахстан предусмотрена строгая ответственность», - напомнили в пресс-службе.
Последние комментарии