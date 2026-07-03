Школьникам Мангистау показали суд над наркопреступником

В Мангистауской области завершился судебный процесс по делу троих наркозакладчиков. Заседание прошло в открытом формате, в качестве слушателей на нём присутствовали школьники, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По инициативе прокуратуры Тупкараганского района в суде состоялось открытое показательное судебное заседание по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. В качестве слушателей на процессе присутствовали более 30 школьников района.

По данным прокуратуры, с начала года в Тупкараганском районе были задержаны трое местных жителей, занимавшихся распространением наркотиков через так называемые «закладки». Суд признал их виновными по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Следствием установлено, что осуждённые, действуя по предварительному сговору, незаконно приобрели, хранили и перевозили психотропные вещества в особо крупном размере с целью их дальнейшего сбыта.

По приговору суда один из подсудимых получил восемь лет лишения свободы, двое других — по семь лет с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

В ходе расследования из незаконного оборота было изъято 129,86 грамма психотропного вещества «меткатинон».