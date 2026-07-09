На железнодорожной станции в Мангистау обнаружили мертвым дежурного по разъезду

На одной из железнодорожных станций Мангистауской области на рабочем месте обнаружили мертвым дежурного по разъезду. По информации департамента полиции на транспорте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства смерти устанавливаются, передает Lada.kz .

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Один из источников редакции Lada.kz сообщил, что утром, 5 июля, на станции разъезда №13 в Мангистауской области был обнаружен без признаков жизни дежурный по станции 1983 года рождения.

Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

- По факту скоропостижной смерти работника железнодорожной организации отделом полиции на транспорте станции Мангыстау возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной смерти могло стать хроническое заболевание сердца.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - заключили в пресс-службе ДП на транспорте.

Известно, что на место происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники районного отдела полиции. Прибывшие медики констатировали смерть работника.



