18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.41
533.88
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.07.2026, 09:00

На железнодорожной станции в Мангистау обнаружили мертвым дежурного по разъезду

Происшествия 0 4 735 Лиана Рязанцева

На одной из железнодорожных станций Мангистауской области на рабочем месте обнаружили мертвым дежурного по разъезду. По информации департамента полиции на транспорте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства смерти устанавливаются, передает Lada.kz

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Похожие новости

Один из источников редакции Lada.kz сообщил, что утром, 5 июля, на станции разъезда №13 в Мангистауской области был обнаружен без признаков жизни дежурный по станции 1983 года рождения. 

Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

- По факту скоропостижной смерти работника железнодорожной организации отделом полиции на транспорте станции Мангыстау возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной смерти могло стать хроническое заболевание сердца.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - заключили в пресс-службе ДП на транспорте.

Известно, что на место происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники районного отдела полиции. Прибывшие медики констатировали смерть работника.

 


 

0
41
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь