Пожарная машина врезалась в жилой дом: апелляционная комиссия Мангистау вынесла решение

В Актау по требованию защиты обвиняемого состоялось заседание апелляционной коллегии по делу о ДТП с участием пожарной спецтехники, которая въехала в ограждение и стену жилого дома, в результате чего погибли два человека, включая ребенка, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда 8 июля рассмотрела апелляционную жалобу защитника осужденного водителя пожарной спецтехники на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Апелляционная коллегия Мангистауского областного суда оставила решение предыдущей инстанции без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Ранее водителя пожарной машины приговорили к 5 годам тюрьмы лишили водительских прав на 7 лет.

Напомним, в Жанаозене в результате столкновения пожарной спецтехники с автомобилем Lifan и последующего въезда в стену жилого дома 18 января погибли два человека и пострадали 11. Погибшие – водитель легкового авто и девочка, которая находилась в доме. В числе пострадавших оказались пожарные, еще один ребёнок из жилого дома и пассажир легковой машины.