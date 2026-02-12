Полицейский погиб в ДТП с погрузчиком в Актау: уголовное дело прекращено

Уголовное дело по факту столкновения автомобиля Toyota Camry с погрузчиком прекращено. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: dtp.aktau / Instagram

Редакция направила запрос в департамент полиции региона, чтобы выяснить, на какой стадии находится уголовное дело по факту смертельной аварии и кто признан виновным в ДТП.

В ведомстве заявили, что дело прекращено в связи со смертью виновного лица – водителя автомашины Toyota Camry.

Напомним, в ночь с 23 на 24 октября 2025 года на автодороге между 13 и 14 микрорайонами Актау водитель Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был госпитализирован.

Адвокат Айбек Суюндиков, комментируя ДТП, сообщил, что любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований, в частности, в местах проведения мероприятий обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А спецтехника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения.

Позже стало известно, что в аварии погиб сотрудник полиции. По некоторым данным, выживший также является сотрудником правоохранительных органов, однако данную информацию в пресс-службе регионального департамента полиции никак не прокомментировали.

Позже корреспондент Lada.kz выяснил, кому принадлежала спецтехника, с которой столкнулся и трагически погиб полицейский в Актау.