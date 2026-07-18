Кулаком в живот: подросток подвергся побоям в Актау

В управлении полиции Актау прокомментировали драку между подростками, произошедшую возле школы №7 в 5 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на кадрах запечатлен конфликт между несовершеннолетними возле школы №7 в 5 микрорайоне.

Как выяснилось, между подростками возникла ссора, которая переросла в действия хулиганского характера. На месте также находились другие несовершеннолетние, наблюдавшие за происходящим.

Один из подростков наносит другому удар в область груди и живота. После этого второй участник конфликта хватается за место удара.

В результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий личности участников конфликта были установлены. Подростков вместе с законными представителями доставили в управление полиции.

В отношении родителей участников составлены административные протоколы по части 1 статьи 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) и статье 435 КоАП РК (Мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет). Общая сумма штрафа составляет 12 МРП, то есть 51 900 тенге.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать остальных несовершеннолетних, причастных к инциденту.