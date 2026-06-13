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13.06.2026, 09:42

В Актау растет количество драк и поножовщины

Общество 0 1 965 Ольга Максимова

Об инцидентах с участием несовершеннолетних, в том числе с применением холодного оружия, сообщили в городском управлении полиции, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: depositphotos.com
Иллюстративное фото: depositphotos.com

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В городе Актау участились случаи групповых драк среди несовершеннолетних, а также факты применения холодного оружия, что вызывает серьезную обеспокоенность общества. Одним из таких случаев является инцидент с поножовщиной, произошедший 16 мая 2026 года в микрорайоне 28А города Актау.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, между двумя 17-летними парнями ночью произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку и дальнейшее применение ножа одним из них.

Согласно данным открытых источников, в отношении виновника ранения было заведено дело по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Подозреваемого поместили в ИВС.

Также родители обоих участников драки были привлечены к ответственности за нахождение отпрысков вне дома в ночное время.

В полиции напомнили, что организация групповых драк, хулиганство, ношение и применение холодного оружия являются тяжкими правонарушениями. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК:

  • по статье 293 УК РК («Хулиганство») за грубое нарушение общественного порядка, применение насилия к гражданам или использование холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность;
  • по статье 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») лица, причинившие тяжкие телесные повреждения с использованием ножа, могут быть лишены свободы;
  • по статьям 107 и 108 УК РК также предусмотрена уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и лёгкого вреда здоровью;
  • в соответствии со статьями 24 и 99 УК РК действия, создающие угрозу жизни человека, могут быть квалифицированы как покушение на убийство;
  • несовершеннолетние подростки ставятся на учёт в подразделении ювенальной полиции и находятся под особым контролем правоохранительных органов.
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