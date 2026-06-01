Массовая драка на причале попала на ВИДЕО в Актау

На одном из причалов произошла массовая драка между мужчинами, сообщает Lada.kz.
В Сети появилась видео, на котором запечатлена драка между несколькими мужчинами на причале у смотровой площадки.
Во время конфликта один из участников оказывается за пределами причала и падает в воду. Очевидцы пытаются разнять дерущихся.
В департаменте полиции региона сообщили, что между мужчинами произошел конфликт, который в ходе словесной перепалки перерос в драку.
Все участники инцидента установлены и задержаны. Они доставлены в управление полиции Актау.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.
За медицинской помощью никто не обращался.
