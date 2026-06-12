В Актау драка мужчин попала на ВИДЕО

В Актау на видео попала драка между мужчинами во дворе одного из жилых домов. Кадры потасовки очевидцы опубликовали в социальных сетях. В полиции сообщили, что вызова по данному факту не поступало, передает Lada.kz.
На записи видно, как между двумя мужчинами происходит потасовка. Один из них пытается убежать от другого, но падает, после чего второй подбегает и наносит удары ногами по голове.
Очевидец произошедшего снимал всё на телефон, после чего опубликовал запись в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, вызова с места происшествия не поступало.
Данный факт не зарегистрирован, обращений на номер 102 не поступало. Также пострадавший в медицинские учреждения не обращался, - сообщили в ведомстве.
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