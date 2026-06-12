В Актау драка мужчин попала на ВИДЕО

В Актау на видео попала драка между мужчинами во дворе одного из жилых домов. Кадры потасовки очевидцы опубликовали в социальных сетях. В полиции сообщили, что вызова по данному факту не поступало, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

На записи видно, как между двумя мужчинами происходит потасовка. Один из них пытается убежать от другого, но падает, после чего второй подбегает и наносит удары ногами по голове.

Очевидец произошедшего снимал всё на телефон, после чего опубликовал запись в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, вызова с места происшествия не поступало.