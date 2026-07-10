Стрельба в Акшукуре: задержаны четверо подозреваемых

Департамент полиции Мангистауской области сообщил подробности стрельбы в селе Акшукур. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт стрельбы в селе Акшукур. В результате инцидента, произошедшего 9 июля, двое молодых мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

В результате происшествия погибших нет. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия. Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта, - сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что в настоящее время четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего,- подчеркнули в полиции.

Напомним, 9 июля в социальных сетях и мессенджере WhatsApp жители Актау активно делились фотографиями пострадавших и сообщениями о стрельбе, произошедшей в селе Акшукур. Информацию о пострадавших подтвердили в пресс-службе Мангистауской областной больницы. Двое пациентов, пострадавших в результате происшествия в селе Акшукур проходят лечение.