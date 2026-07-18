Поезд сбил верблюда в Мангистау: стали известны подробности

В Сети распространяется видео, на котором поезд в Мангистауской области сбивает верблюда, выбежавшего на железнодорожные пути, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На кадрах видно, как поезд движется по железнодорожным путям в степной местности. Перед составом оказываются два верблюда. Несмотря на подачу продолжительного звукового сигнала, одно животное успевает покинуть пути, тогда как второй верблюд продолжает бежать прямо перед локомотивом и в итоге попадает под колеса.

Как сообщили корреспонденту Lada.kz в министерстве транспорта РК, после проверки установлено, что распространяемая запись не является новой.

По результатам проверки установлено, что данное видео является архивным и было снято ориентировочно в 2023-2024 годах, - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве отметили, что проблема выхода животных на железнодорожные пути остается одной из основных причин экстренных торможений поездов.

По данным департамента полиции на транспорте, с начала 2026 года зарегистрировано 642 факта экстренного торможения поездов, из которых 440 произошли именно из-за выхода животных на железнодорожные пути.

В ведомстве призвали владельцев сельскохозяйственных животных соблюдать правила выпаса и не допускать нахождения скота вблизи железнодорожных путей, поскольку подобные случаи создают угрозу безопасности движения и могут привести к гибели животных, повреждению подвижного состава и задержкам поездов.