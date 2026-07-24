Подозреваемого по делу о домашнем насилии в Актау отправили под домашний арест

Подозреваемого по делу о домашнем насилии в Актау отпустили под домашний арест. Родственники пострадавшей сообщили, что после этого решения суда опасаются за жизнь и безопасность женщины, а также других членов семьи, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено родственниками пострадавшей

Как рассказала родная сестра пострадавшей девушки, известие об изменении меры пресечения стало для семьи неожиданностью. Она утверждает, что после освобождения подозреваемого чувство тревоги только усилилось.

Его отпустили под домашний арест, домой. После этого сестра снова очень испугалась, у нее стресс теперь и мы тоже боимся. Не знаем, чего ожидать дальше. Это вообще правильно отправить тирана домой, - сказала сестра пострадавшей.

В департаменте полиции подтвердили, что подозреваемому действительно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом в ведомстве подчеркнули, что решение о мере пресечения принимает исключительно суд.

Полиция не определяет меру пресечения. После проведения необходимых следственных действий материалы направляются в суд, который и принимает решение о применении той или иной меры пресечения в соответствии с требованиями законодательства, — пояснили в полиции.

Редакция также направила запрос в пресс-службу Мангистауского областного суда с просьбой разъяснить основания избрания подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. В случае получения комментария он будет опубликован дополнительно.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Другие обстоятельства дела в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, ранее жительница Актау обратилась в правоохранительные органы, заявив о систематическом насилии со стороны супруга. Родственники пострадавшей девушки рассказали редакции, что на протяжении нескольких месяцев она подвергалась физическому и психологическому насилию, а также была практически полностью изолирована от общения с близкими.

В полиции региона сообщили, что возбудили уголовное дело по факту насилия со стороны супруга. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.