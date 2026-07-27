Момент тройного ДТП в Актау попал на видео

В Актау камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент тройного ДТП на кольцевой развязке в 27 микрорайоне. После столкновения один из автомобилей перевернулся и оказался на другом транспортном средстве. Редакция Lada.kz ожидает подробности от департамента полиции Мангистауской области.

Фото редакции Lada.kz

Кадры с камеры сервиса cam.xcom.kz запечатлели аварию, произошедшую на кольцевой развязке в районе 27 микрорайона.

На записи видно, как водитель серого легкового автомобиля, двигаясь по кольцевой развязке, столкнулся с белым автомобилем. От удара машина опрокинулась на бок, частично оказалась на кузове автомобиля, с которым произошло столкновение, а затем по инерции задела еще одну легковушку красного цвета.

Информация о пострадавших, а также обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Редакция Lada.kz направила запрос в департамент полиции Мангистауской области. После получения официального комментария материал будет дополнен.